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Güncel

Bakan Koca'dan aşılama açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars ve Konya'nın 'mavi', Muş'un ise 'sarı' kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 23:52 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 00:16
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

Muş "sarı", Kars' "mavi" kategoriye girdi

Bakan Koca, Kovid-19'a karşı aşılamada ilk doz aşı oranı yüzde 65'i geçen Muş'un "sarı", yüzde 75'i geçen Kars'ın ise "mavi" kategoriye girdiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Muş'un "turuncu" kategoriden "sarı" kategoriye geçtiğini ifade ederek, "Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkaran Muş'u kutluyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanı." ifadelerini kullandı.

Koca, Kars'ta da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek, şehrin orta risk seviyesinden düşük risk seviyesine geçtiğini kaydetti ve "Mavi Kars'ı kutluyoruz." ifadesini paylaştı.

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