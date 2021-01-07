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Bakan Koca'dan BioNTech aşısı hakkında açıklama: Türkiye'ye ayrılan kapasite artacak

Sağlık Bakanı Koca, Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek, 'Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak' dedi.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 20:03 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 20:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü.

"Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.

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