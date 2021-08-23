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Bakan Koca'dan Burdur'daki olayla ilgili açıklama! ''Yargıya, 84 milyona sunuyorum''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, 'Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz' dedi.

DHA23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:00
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Bakan Koca, dün akşam Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için hastaneye gelen ailenin, acil servisteki hemşirelere ve güvenlik görevlilerine saldırdığı olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında, olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden kendisine gelen bilgi notunu da paylaşarak, "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'müzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum" dedi.

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