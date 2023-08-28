Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dilin eklendiğini hatırlattı.

"e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur." bilgisini veren Koca, Türk vatandaşları için bu dillerden birinde reçete yazılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

CHP VE HDP'DEN 'KÜRTÇE' ALGISI



Söz konusu paylaşım sonrasında HDP ve CHP'nin başını çektiği siyasiler, "Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" algısına girişti.

HDP'den yapılan açıklamada, "Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?" ifadeleri yer aldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, Sağlık Bakanı Koca'ya, "Rusça'nın, Arapça'nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?" diye sordu.

Bakan Koca, algı operasyonlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Bakan Koca açıklamasında şunları kaydetti:

"Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir. Türkiye, sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor.

e-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir."