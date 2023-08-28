İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,4757
  • EURO
    28,6283
  • ALTIN
    1632.81
  • BIST100
    7941.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan CHP ve HDP'nin 'e-Reçetem' provokasyonuna net cevap
Güncel

Bakan Koca'dan CHP ve HDP'nin 'e-Reçetem' provokasyonuna net cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem'e eklenen yabancı diller arasında Kürtçe'nin neden yer almadığına dair CHP ve HDP tarafından yürütülen algı operasyonuna cevap verdi.'Kendi vatandaşlarımız için bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir.' ifadelerini kullanan Bakan Koca, 'e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur' dedi. Açıklamasının devamında isim vermeden CHP ve HDP'nin algı oyununa cevap veren Koca, 'Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir.' dedi.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan CHP ve HDP'nin 'e-Reçetem' provokasyonuna net cevap
ABONE OL

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dilin eklendiğini hatırlattı.

"e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur." bilgisini veren Koca, Türk vatandaşları için bu dillerden birinde reçete yazılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

CHP VE HDP'DEN 'KÜRTÇE' ALGISI

Söz konusu paylaşım sonrasında HDP ve CHP'nin başını çektiği siyasiler, "Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" algısına girişti.

HDP'den yapılan açıklamada, "Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?" ifadeleri yer aldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, Sağlık Bakanı Koca'ya, "Rusça'nın, Arapça'nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?" diye sordu.

Bakan Koca, algı operasyonlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Bakan Koca açıklamasında şunları kaydetti:

"Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir. Türkiye, sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor.

"ULUSLARARASI BAŞARIDAN DOĞAN BİR İHTİYAÇ"

e-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.