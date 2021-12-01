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Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacak kanun maddelerinin Meclis gündemine alınmasından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve düzenlemenin Mecliste görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekilleri ile siyasi partilere teşekkürlerini iletti.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 23:16 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 23:16
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddelerin ihdas edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündeme alınan kanun maddelerinin başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacağına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Bu iyileştirmelerin çoktan hak edildiğini toplum olarak biliyor, sonuçlarının hepimize yansıyacağına yine toplumca inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyarlılığı için şükranlarımı arz ederim. Bize destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekillerine ve partilere teşekkür ediyorum."

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