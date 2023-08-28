İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5266
  • EURO
    28,7839
  • ALTIN
    1636.18
  • BIST100
    7941.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan E-Reçetem Sistemi'ne eklenen 5 dil hakkında açıklama
Güncel

Bakan Koca'dan E-Reçetem Sistemi'ne eklenen 5 dil hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, E-Reçetem Sistemi'ne İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere eklenen 5 dil hakkında açıklama yaptı. Koca, 'E-Reçetem Sistemi'ne 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. ' dedi.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan E-Reçetem Sistemi'ne eklenen 5 dil hakkında açıklama
ABONE OL
E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sisteminin turistler ve yabancı uyruklu hastalar olduğunu hatırlatarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ULUSLARARASI BAŞARIDAN DOĞAN BİR İHTİYAÇ"

Bakan Koca, "E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir. Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.