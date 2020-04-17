17 Nisan 2020 Cuma 18:07 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Ercüment Ovalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara değinen Bakan Koca, sözü edilen ilacın uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı ve Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç olduğunu belirtti. Ovalı'nın açıklamasını sosyal medyadan yapmasına tepki gösteren Bakan Koca, "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanmaz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç.

Türkiye'de ruhsatlı ilacın Kovid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz.

Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanmaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz."

ERCÜMENT OVALI NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr Ercüment Ovalı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullanmış ve büyük tartışmalara yol açmıştı.

