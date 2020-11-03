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Güncel

Bakan Koca'dan filyasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testi pozitif çıkanlara uyarıda bulundu. Koca, 'Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız.' ifadelerini kullandı.

AA03 Kasım 2020 Salı 23:20 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 23:20
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kovid-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi Kovid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın."

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