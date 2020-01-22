İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9431
  • EURO
    6,5893
  • ALTIN
    295.258
  • BIST100
    123914
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan Korona virüsüne ilişkin flaş açıklama: Bütün hazırlığımızı yaptık
Güncel

Bakan Koca'dan Korona virüsüne ilişkin flaş açıklama: Bütün hazırlığımızı yaptık

Sağlık Bakanı Koca, '(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var, termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık.' dedi.

AA22.01.2020  10:20 - Güncelleme: 22.01.2020  11:05

Sağlık Bakanı Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı" dedi.

 "Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır" diyen Bakan Koca,  "Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Bakan Koca: "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi" şeklinde konuştu.

Korona virüsüne de değinen Bakan Koca,  şu ana kadar herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizerek, "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var" dedi.

Bakan Koca, şöyle devam etti; 

"(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak."

Trans yağlara ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Koca, "Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var. Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu yıl içerisinde yasaklanabilir" açıklamasında bulundu. 

Bir süredir devam eden kahvaltı tartışmalarına da değinen Sağlık Bakanı Koca, "Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum” diye konuştu.

Yaylada ölüme terk edilen 26'sı yavru 28 köpeğe Belediye sahip çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!
FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi
Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı
Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
SİHA'lar iki gün bekledi vurdu

SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.