AA 22.01.2020 10:20 - Güncelleme: 22.01.2020 11:05

Sağlık Bakanı Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı" dedi.

"Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır" diyen Bakan Koca, "Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Bakan Koca: "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi" şeklinde konuştu.



Korona virüsüne de değinen Bakan Koca, şu ana kadar herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizerek, "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var" dedi.

Bakan Koca, şöyle devam etti;

"(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak."

Trans yağlara ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Koca, "Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var. Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu yıl içerisinde yasaklanabilir" açıklamasında bulundu.

Bir süredir devam eden kahvaltı tartışmalarına da değinen Sağlık Bakanı Koca, "Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum” diye konuştu.