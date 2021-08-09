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Bakan Koca'dan Hakkari'ye 'aşı' teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına giren Hakkari'ye teşekkür etti.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:17
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'nin yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı. Koca, "Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum. Hakkari aşı ekibimizden Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta 'sabaha kalmaz, mavi kategoriye geçeriz' diyorlardı. Sabah akşam çalışarak yüzde 75'in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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