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Bakan Koca'dan Hatay uyarısı: İçme suyu olarak kullanmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'daki su güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değil ancak günlük kullanıma uygundur' dedi.

21 Şubat 2023 Salı 14:14 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan Hatay uyarısı: İçme suyu olarak kullanmayın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'daki su güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değil ancak günlük kullanıma uygundur" dedi.

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