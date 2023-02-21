Bakan Koca'dan Hatay uyarısı: İçme suyu olarak kullanmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'daki su güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değil ancak günlük kullanıma uygundur" dedi.

ÇEVRE SAĞLIĞI EKİPLERİMİZ Hatay'da su güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenmeyip ŞEBEKE SUYU verilen bölgelerden TEST için alınan numuneler Sahra Hastanesi bünyesinde kurulan Laboratuvara götürüyor. Suyun kullanıma uygunluğu bu testler sonucu tespit ediliyor. pic.twitter.com/l8d9HdWYVM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2023