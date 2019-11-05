Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" dedi.
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