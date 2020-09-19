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Bakan Koca'dan, İspanyol Gribi örneği

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada İspanyol Gribi örnek gösterdi. Koca 'Tahminen 50- 100 milyon can kaybı oldu' dedi.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 21:07 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 21:07
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol Gribi'nde tahminen 50- 100 milyon can kaybının olduğunu belirterek, "Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "100 yıl önce dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru" ifadelerini kullandı.

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