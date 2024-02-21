Bakan Koca'dan istihdam paylaşımı: Hayırlı olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin kılavuzun yayınlandığını belirterek adaylara hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27.000 sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek. Hayırlı olsun.