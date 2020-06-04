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Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.

İHA04 Haziran 2020 Perşembe 21:58 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 21:58
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.

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