Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

İHA 04 Haziran 2020 Perşembe 21:58 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 21:58

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.