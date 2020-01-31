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  • Son dakika... Çapa'da 'Korovirüs'lü hasta iddiasına Bakan Koca'dan cevap
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Son dakika... Çapa'da 'Korovirüs'lü hasta iddiasına Bakan Koca'dan cevap

Çapa Tıp Fakültesi'de Çinli bir çocuğa koronavirüs tanısı konulduğu iddilarına cevap veren Sağlık Bakanı Koca, Çinli çocuğa yapılan test sonucunun İnfluenza B (mevsimsel grip) çıktığını belirterek, sosyal medyada kasten panik oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

31.01.2020  13:42 - Güncelleme: 31.01.2020  14:00

Çapa Tıp Fakültesi'de Çinli bir çocukta virüse rastlandığı iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. 

Çapa tıp fakültesinde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik “koronavirüs şüphesi”, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu “kesin tanı” gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır.

Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

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