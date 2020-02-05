05.02.2020 15:34 - Güncelleme: 05.02.2020 16:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek.

15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı.

Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum.

Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz.

Bilim Kurulu, Çin'den 42 kişiyi getiren uçaktaki mürettebat ve sağlık ekibinin, pazartesiden sonra evde gözetim altında tutulmasını önerebilir.