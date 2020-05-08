İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1754
  • EURO
    7,7047
  • ALTIN
    393.236
  • BIST100
    98398.8
Güncel

Bakan Koca'dan koronavirüs mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan, 'Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın' mesajı paylaştı.

08 Mayıs 2020 Cuma 00:22 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 00:22
ABONE OL

Bakan Koca Twitter'dan videolu yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın".

Vatandaş İBB'ye isyan etti: Her gün aynı problem, çözüm bulunmuyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.