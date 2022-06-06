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Bakan Koca'dan, Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır.' dedi.

DHA6 Haziran 2022 Pazartesi 22:20 - Güncelleme:
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Bakan Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran'ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yazısına istinaden Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine yatırılmıştır." ifadelerini kullandı.

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