10 Mart 2020 Salı 16:12 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:20

ABD basınında, ABD'nin Maryland eyaletinde 86 yaşında bir kadına Türkiye ziyareti sonrası koronavirüs tanısı konduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı.