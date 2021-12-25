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Bakan Koca'dan Omicron varyantı açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir.' açıklamasında bulundu.

DHA25 Aralık 2021 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:59
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Bakan Koca: Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir.

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