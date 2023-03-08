Hatay'da su sıkıntısı var mı? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Kentte şebeke suyu, içme suyu olarak hala riskli. Şebeke suyu temizlik gibi genel amaçlar için kullanılabilir. Bu gibi afetlerden sonra toplumlar ve devletler salgın hastalık riskine karşı dikkatli olmalıdır. Biz başarılı bir şekilde ilerliyoruz, bu başarı uyulan tedbirlerle sağlanıyor. Şu an salgın anlamına gelebilecek bilimsel bir veri söz konusu değil. Bu durumu korumamız temiz içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi taviz verilemeyecek faktörlere bağlıdır. Bazı ishal vakaları özel anlam ifade etmeyen, deprem dışında da görülen, enfeksiyondan farkı olmayan tablolardır.

Yatarak tedavi dahil her ihtiyaçla ilgileniyoruz. 26 sahra hastanesi bölgede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 122 bin personelimiz sahada görev başında.

ÇAPA VE CERRAHPAŞA'NIN HİZMET VERECEĞİ HASTANELER BELLİ OLDU

İstanbul'daki iki üniversite hastanemizle ilgili önemli gelişme üzerinde durmak istiyorum. Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Toplum olarak elimizde yeni bir acil işler listesi var. Sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçtik. İstanbul Tıp Fakültesi'nin, Çapa'nın yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa'nın ise, Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim Araştırma ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi kullanıma açılacaktır.

ANTAKYA'DA ÖZEL HASTANEDEKİ İDDİAYA SORUŞTURMA

Antakya'daki bir özel hastaneyle ilgili iddialar hepimizin malumu. Bu ve benzeri iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlattık.