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Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'a: Tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, turizm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildiğini iddia eden ve öğretmenlerin de aşılanma zorunluluğu olması gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'a cevap verdi.

24 Ağustos 2021 Salı 07:27 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 07:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın aşılanmayla alakalı sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, "Şimdi eğitim sezonu açılıyor ve çocuklarımızla belki de günde 7-8 saat kapalı ortamda temas edecek olan öğretmenler ve okul personelleri için aşı zorunluluğu getirilmedi. Ama beraberinde akıllara çeşitli sorular geldi. Bunlardan birincisi; acaba biz turistlere verdiğimiz değeri kendi çocuklarımıza vermiyor muyuz, veya bizim çocuklarımız turistler kadar kıymet ve özeni hak etmiyor mu? Bu sorulara mantıklı bir cevap bulamadım" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sözlere cevaben şu paylaşımda bulundu:

"Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz."

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