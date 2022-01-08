İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Güncel

Bakan Koca'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

IHA8 Ocak 2022 Cumartesi 21:20 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 21:20
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi sosyal medya hesabından Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman evladımızı kaybettik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.