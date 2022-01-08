Bakan Koca'dan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

IHA 8 Ocak 2022 Cumartesi 21:20 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 02:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi sosyal medya hesabından Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman evladımızı kaybettik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."