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Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara maske uyarısı: Sakın ihmal etmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin büyük rol oynadığını belirterek, 'Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun.' ifadelerini kullandı.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 10:58 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:50
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Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıkacaklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koronavirüse karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin rolünün büyük olduğunu vurgulayan Koca, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün sahneye çıkarken maskenizi takmayı unutmayın" yazılı bir fotoğrafa da yer verdi.

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