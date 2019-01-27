Bakan Kurum: 2 günlük sel ve hortumda 315 binada hasar tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da hortum ve fırtınanın hasara neden olduğu Kemer ilçesinde incelemelerde bulundu. Kemer Devlet Hastanesi ile Kemer Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Soylu ve Kurum, daha sonra hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Münir Karaloğlu ve diğer kamu kurumlarının temsilcilerinin de eşlik ettiği bakanlar, baba Ahmet Acar ile görüştü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da Soylu ve Kurum'a arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'BUSE KIZIMIZI ARIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 ve 26 Ocak'ta Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike ve Muratpaşa ilçelerinde hortum ve sel afetinin meydana geldiğini belirterek, "Bu hortum ve sel sebebiyle 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir tane de arama çalışmamız var. Buse kızımızı arıyoruz. İnşallah onu da en yakın zamanda bulacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

'315 BİNADA HASAR TESPİT ETTİK'

Bölgedeki hasar tespitiyle ilgili bilgileri de paylaşan Bakan Kurum, "Kemer ilçemizde 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık binamız var, 11 adet ağır hasarlı, 78 adet de az hasarlı binamız var. Finike ilçemizde 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçemizde yapılan çalışmalarda 3 adet ağır olmak üzere 81 adet az hasarlı binamız var. 2 günlük sel ve hortum sebebiyle Antalya ilinde ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 315 binada hasar tespit ettik. Tüm Antalyalılara geçmiş olsun" dedi.