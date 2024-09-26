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Bakan Kurum: 2025 yılı bitmeden evine girmeyen vatandaşımız kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay Gülderen Mahallesi Toplu Konutları incelemesi sonrası basın açıklaması yaptı. Kurum açıklamasında, '11 ilimiz ayağa kalkana kadar bölgeden ayrılmayacağız. 2025 yılı bitmeden evine girmeyen vatandaşımız kalmayacak' dedi.

26 Eylül 2024 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
Bakan Kurum: 2025 yılı bitmeden evine girmeyen vatandaşımız kalmayacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay Gülderen Mahallesi Toplu Konutları incelemesi sonrası basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

11 ilimiz ayağa kalkana kadar bölgeden ayrılmayacağız

2025 yılı bitmeden evine girmeyen vatandaşımız kalmayacak

Şu an konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaştı. Yılsonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Motivasyonumuz depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına 1 saat 1 dakika bile önce olsa teslim etmek ve bu anlayışla çalışmak.

Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız, ilk gündeki o birliği beraberliği kardeşliği işin sonuna kadar burada en son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar devam ettireceğiz.

Asi Nehri'nin etrafı kültürel dokuya uygun olarak yapılacak

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