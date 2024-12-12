Bakan Kurum, deprem bölgeleriyle ilgili yapılan konutlara ilişkin bütçe görüşmelerinde açıklama yaptı. Bakan Kurum, deprem konutlarıyla ilgili, " 20 gün sonra konutların % 45'i teslim edilecek." dedi.

"İNŞA EDİLMESİ GEREKEN KONUTLARIN % 93'Ü BAŞLADI"

Deprem bölgesindeki konutların inşaatlarının son sürat devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "419 bin ev ve iş yerimizin inşasını başlattık. İnşa edilmesi gereken konutların % 93'ü başladı." ifadelerini kullandı.

DEPREM KONUTLARINDA YOĞUN MESAİ

Yoğun tempoyla depremzede vatandaşların evlerine bir an önce girmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, "11 ilde 174 ayrı alanda 3.481 şantiyede 182 bin çalışanla dur durak bilmiyoruz." dedi.

"EVİNE GİRMEYEN DEPREMZEDE KALMAYACAK"

Bakan Kurum, sunumunun sonlarına doğru ise, "2025 yılı sonu itibariyle; 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" sözlerini söyledi.

YAPAY ZEKA DEĞİL YAPAN ZEKA

Bakan Murat Kurum CHP'li yönetimin gerekli önlemleri almazsa İzmir Körfezi'nin 10 yıl sonra ne hale geleceğini yapay zeka görseliyle anlattı.

"Demek ki neymiş, İzmir'e yapay zekâ değil, yapan zeka lazımmış!"