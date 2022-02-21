Bakan Kurum, 209 üniversitenin İklim Elçileri ile bir araya geldi

IHA 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görüldüğü şehirlerden biri olan Konya'da düzenlenen, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İklim Şurası Gençlik Oturumu ile başladı. Türkiye'nin iklim değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak "yeşil dönüşüm" anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacıyla yapılan şuranın Gençlik Oturumunda 209 üniversiteden İklim Elçileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Gençlik Oturumunun moderatörlüğünü doğa aktivisti Güven İslamoğlu yaptı.

"KONYA'DA BUNDAN 15-20 YIL ÖNCE YER ALTI SUYU 50 METREDEN ÇIKIYORDU"



Gençlik Oturumunda İklim Elçileri ve program katılımcılarına hitaben bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, Türkiye'nin çok önemli bir dönemece girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de (BM) açıklamış olduğu 'Net Sıfır Emisyon Hedefi' yani aslında ürettiğimiz karbonları bir şekilde yutak alanlarla yutulması emisyonların çerçevesinde bir hedef ortaya koyduk. Çünkü bunu koymak zorundayız. Bugün yeraltı su seviyesi Konya'da bundan 15-20 yıl önce 50 metreden çıkıyordu. Şimdi 250-300 metrelere geldi. Bu kaynaklarımızın hiçbiri sınırsız değil" dedi.

"BURADAKİ TÜM KARDEŞİMİZİN SENDEN BENDEN DAHA İYİ BU GÖREVLERİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Bakan Kurum, yaptığı konuşmada gençlerin ümitleri, beklentileri olduğunu, iklim değişikliği ile mücadelede ön safta yer almak istediklerini söyleyerek, "Buradaki gençlerimizde de o ümit, gelecekle ilgili beklenti var. Aslında yapılan araştırmalar da bunu söylüyor. 10 bin üniversite gencimizle yapılan araştırmada yüzde 56'sı büyük felaketleri bekliyor. Gençlerimiz diyor ki önümüzdeki süreçte büyük felaketler yaşayacağız. Ama hepsinin ümitleri var, beklentileri var ve bu iklim değişikliği ile mücadelede ön safta yer almak istiyorlar. O yüzden buradaki pırıl pırıl 209 üniversitemizden gelen iklim Elçileri bu işin öncülüğünü yapacaklar. Buradaki tüm kardeşimizin senden benden daha iyi bu görevleri yapacağını düşünüyorum. Hepimizden daha iyi yapacaklar. Çünkü bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz kişiler onlar. Dolayısıyla o farkındalığı 209 iklim elçisi ben de 210'uncu abileri, kardeşleri olarak inşallah bu iklim değişikliği ile mücadelenin öncülüğünü tüm Türkiye'de yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BİSİKLET YOLU KONUSUNDA KONYA, 550 KİLOMETRE BİSİKLET YOLUYLA TÜRKİYE'DE AÇIK ARA BİRİNCİ SIRADA"



Gençlik Oturumundaki konuşmasında Konya'da birçok çevreci iş yürüttüklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bisiklet yolu konusunda Konya, 550 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'de açık ara birinci sırada. Bisiklet geçişlerimiz, bisiklet otoparklarımız, yeni projeler ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte yürütüyoruz. Konya'da bisiklet, kadim bir gelenek. Konyalılar bisiklete 'velespit' derler ve her evde mutlaka birkaç bisiklet vardır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yaklaşık bu yıl itibariyle 100 bin bisikleti gençlerimize, çocuklarımıza dağıtmış olacağız. Okullara gidişiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz ama hepimiz için bu şuura bir rehber olacak. İnşallah şuradan çıkacak sonuçları uygulamak konusunda da tüm belediyeler olarak buradan çıkacak ödevleri yapma konusunda istekli olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii bir söylemim de şu; iklim değişikliği şurasının, iklim değişikliğinden en çok etkilenme riski bulunan Konya'da yapılması da ayrıca bir güzel başlangıç oldu" diye konuştu.

Gençlik Oturumunda Gençlik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da yer aldı.

25 Şubat'a kadar sürecek olan İklim Şurası'na binin üzerinde katılım sağlanması bekleniyor. Şura'da ünlü sanatçılar, belediye başkanları ve uzmanlarla paneller gerçekleştirilecek.