İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6311
  • EURO
    19,2635
  • ALTIN
    1041.44
  • BIST100
    4825.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum: 321 binamızda hasar tespitleri yaptık
Güncel

Bakan Kurum: 321 binamızda hasar tespitleri yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: '(Düzce'deki deprem) 321 binamızda hasar tespitleri yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor.' dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
Bakan Kurum: 321 binamızda hasar tespitleri yaptık
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

Düzce'deki deprem) 321 binamızda hasar tespitleri yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor

Vatandaşlarımızdan istediğimiz, hasar tespit çalışmaları bitmeden evlerine girmemeleri

Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek

Hasarın burada az olmasının sebebi; 2000 yılından itibaren yapılan çalışmaların deprem yönetmeliğine göre yapılmasıdır

Bu akşam şehrin yüzde 95'ine elektrik verilmiş olacak

Deprem süreçlerini en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğiz

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Düzce
  • Deprem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.