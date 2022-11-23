Bakan Kurum: 321 binamızda hasar tespitleri yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
Düzce'deki deprem) 321 binamızda hasar tespitleri yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor
Vatandaşlarımızdan istediğimiz, hasar tespit çalışmaları bitmeden evlerine girmemeleri
Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek
Hasarın burada az olmasının sebebi; 2000 yılından itibaren yapılan çalışmaların deprem yönetmeliğine göre yapılmasıdır
Bu akşam şehrin yüzde 95'ine elektrik verilmiş olacak
Deprem süreçlerini en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğiz