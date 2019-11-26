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Bakan Kurum 6 ay süre verdi, uyardı: Yoksa adım atacağız

Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi

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Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

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