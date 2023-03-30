İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1702
  • EURO
    20,9823
  • ALTIN
    1214.88
  • BIST100
    4910.08
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum: 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda
Güncel

Bakan Kurum: 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu. Bakan Kurum konuşmasında, 'Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda' dedi.

30 Mart 2023 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Bakan Kurum: 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda
ABONE OL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından çne çıkanlar şu şekilde:

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda.

Her depremde, afette milletimize ne söz verdiysek sözlerimizi tutma anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımızı yapıyoruz.

Yeniden canlandıracak yenicen ayağa kaldıracak anlayışla çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ediyor, bununla birlikte tüm Hatay'ımıza vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

  • Bakan Kurum
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
  • Hatay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.