Bakan Kurum: 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından çne çıkanlar şu şekilde:

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda.

Her depremde, afette milletimize ne söz verdiysek sözlerimizi tutma anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımızı yapıyoruz.

Yeniden canlandıracak yenicen ayağa kaldıracak anlayışla çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ediyor, bununla birlikte tüm Hatay'ımıza vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.