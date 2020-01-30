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Son dakika... Bakan Kurum: Elazığ'da bin tane Tarımköy uygulaması yapacağız

Bakanı Kurum Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'Köylerimiz için Elazığ'da bin tane Tarımköy uygulaması yapacağız' dedi.

30.01.2020  15:10 - Güncelleme: 30.01.2020  15:58

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Köylerimiz için Elazığ'da bin tane Tarımköy uygulaması yapacağız. Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var. Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz3-4 gün için tüm hasar tespitini bitirmeye çalışıyoruz. Hasar tespit çalışmalarını harita üzerinde işledik" dedi.

Bakan Kurum, "En geç 15 gün içerisinde konteyner kentlerimiz kurulacak. Ağır ve orta hasarlı binalara girmeyin. Ağır hasarlı yerleri mahalle mahalle inceliyoruz. Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hasar tespit çalışması bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Afet bölgesinde alınması gereken her türlü karar alınmış durumdadır." şeklinde konuştu.

Elazığ'da fahiş kira artışı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak" dedi.

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