Bakan Kurum, Akseki'de yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:58 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:58

Bakan Kurum, Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangında, evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Ali Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kurum, Yüksel'in ailesine, yeni yapılacak mahalle konağına merhumun isminin verileceğini bildirdi. Kurum, daha sonra Yüksel'in kabrini ziyaret etti.

Vatandaşlardan 83 yaşındaki Ramazan Acar ile bir süre sohbet eden Kurum, Acar'a "Bir isteğin var mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Acar, "Biz vakti geçirdik. Bu yüzden kalbim şöyle diyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin hepsinden Allah razı olsun. Biz kendimizden geçtik ama geride kalanlarımız ne yapacak, onu düşünüyorum." diye konuştu.

Yangının bir imtihan olduğunu belirten Acar, "Bu yüzden sabredeceğiz. Allah bizlere dayanma gücü versin." ifadesini kullandı.

Kurum, bunun üzerine "Sen merak etme, hiç üzülme Ramazan amca. Allah'ın izniyle biz daha iyisini ve güzelini yapacağız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kurum'a, incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de eşlik etti.