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Bakan Kurum arasında dikkat çeken diyalog: Benim de kanıma dokundu

Deprem felaketinden etkilenen Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaşın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile olan diyaloğu dikkat çekti. Muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yanan vatandaşla olan diyaloğunu sosyal medya üzerinden paylaşan Bakan Kurum, “Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız!” ifadeleriyle paylaştı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Bakan Kurum arasında dikkat çeken diyalog: Benim de kanıma dokundu
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"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Sancaktepe'deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı.

Vatandaş, Bakan Kurum'a 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirterek, "Ben deprem bölgesine gittim, AFAD'a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Allah'ın izniyle sandıkları bırakmayalım!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Gözleri dolan ve ağlamaklı olan vatandaşın elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise, "Biz Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız!" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından AFAD gönüllüsü vatandaşla yaptığı bu sohbetin videosunu, "Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız!" ifadeleriyle paylaştı.

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