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  • Bakan Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso ile görüştü: 520 milyon avroluk 8 çevresel altyapı projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk
Güncel

Bakan Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso ile görüştü: 520 milyon avroluk 8 çevresel altyapı projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü.

AA26 Kasım 2024 Salı 19:57 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso ile görüştü: 520 milyon avroluk 8 çevresel altyapı projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, Basso'ya deprem bölgesinde devam eden Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi hakkında bilgi verdi.

Bu yıl sonuna kadar 202 bin, 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin ev ve iş yerinin teslim edileceği bilgisini paylaşan Kurum, deprem bölgesi için 520 milyon avroluk yatırımla çevresel altyapı projelerinin yürütüleceğini belirtti.

2053 NET SIFIR EMİSYON VE YEŞİL KALKINMA VİZYONUNDAKİ KARARLILIĞA DİKKATİ ÇEKTİ

Görüşmede, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma vizyonundaki kararlılığına dikkati çeken Kurum, bakanlık olarak bir yandan şehirleri geleceğe hazırlarken, diğer yandan çevreye ve doğaya hassasiyeti en üst seviyede tuttuklarını vurguladı.

Kurum, bu kapsamda binalarda enerji performansı iyileştirme politikaları çalışmalarına özen gösterdiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, kabule ilişkin sosyal medya hesabından, şu bilgileri verdi:

"Toplantımızda deprem bölgemizde aralıksız devam eden çalışmalarımız ve Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 520 milyon avroluk 8 çevresel altyapı projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın Basso'ya 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyor, 15 yılı aşan ortaklığımızın, güçlü iş birlikleri ile daha da gelişmesini temenni ediyorum."

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