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Bakan Kurum Avustralyalı Bakan Bowen ile görüştü: COP31 için hazırız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi. Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması konusundaki kararlılığını dile getirerek 'COP31 için hazırız' dedi.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Bakan Kurum Avustralyalı Bakan Bowen ile görüştü: COP31 için hazırız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi. İki bakanın bir araya geldiği buluşmayı Bakan Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

"COP31 İÇİN LOJİSTİK OLARAK DA HAZIRIZ"

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin COP31'e ev sahipliği yapması konusundaki kararlılığını, buna lojistik olarak hazır olduğumuzu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü oluşturabileceğimizi vurguladık. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede, yeşil dönüşümde önemli tecrübe ve birikime; güçlü bir vizyona sahibiz. Bu bağlamda COP31 Başkanlığımız sürecinde de Avustralya ve WEOG ülkeleri ile iş birliği içinde çalışmayı temenni ediyoruz. Ziyaretleri için kıymetli mevkidaşıma ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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