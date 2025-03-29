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Bakan Kurum, bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzede Balveren çiftinin mutluluğunu paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayramı yeni evlerinde karşılayacak olan Kahramanmaraşlı depremzede Emine ve Ahmet Balveren çiftine ilişkin video paylaştı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
Bakan Kurum, bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzede Balveren çiftinin mutluluğunu paylaştı
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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraşlı Ahmet abimiz ve Emine ablamızın gözlerindeki mutluluğa bakar mısınız? Güzel yuvalarında nice bayramlara." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, paylaşıma ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan 2 bin 802 konutun 1964'ü tamamlandı. Yeni evlerine taşınan ailelerden biri de Ahmet ve Emine Balveren çifti oldu. Asrın felaketinde ağır hasar gören evlerinin yıkılmasının ardından çadırda ve konteynerde kalan çift bu yıl ocak ayında yeni evlerine kavuştu.

Deprem günü bir anaokuluna sığındıklarını anlatan Emine Balveren, daha sonra çadırda kaldığını kısa süre sonra ise konteynere geçtiğini aktardı. Balveren, 30 yıllık yatırımları olan evlerinin depremde ağır hasar aldığını belirtti.

Geliniyle oğlunun Kahramanmaraş'a gelecekleri gün AFAD'dan telefon geldiğini aktaran Balveren, şunları kaydetti:

"Yarın gelin anahtarınızı alın' dediler. Gelinimle oğlum Kahramanmaraş'a geldi. Eşime bile söylemedim. Hepsi bir aradayken 'yarın anahtarı almaya gideceğiz' dedim. Hepsi çok sevindi. Geldik, anahtarımızı aldık, evin içine baktık. Çok duygulandım, anlatılmıyor o duygu, çok başkaydı. Evin her yerini beğendim. Konteynerden sonrası burası bana saray oldu. Ramazanda da akrabalarımızı iftara çağırdım. '2 yıldan beri fire verdik' dedim. Şimdi artık benim de evim oldu. Bambaşka bir duygu. Bayram için de umutluyum, sevinçle bekliyorum."

- "KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Depremin neden olduğu yıkımın ardından yeniden ayağa kalkmaya başladıklarını söyleyen Balveren, "Depremden önceki halimize, evimizin olduğu hale yavaş yavaş geri dönüyoruz. İnanır mısınız bulaşık yıkamayı özledim. Ütü masasını hiç kapatmıyorum. Oradayken, yastığın üzerinde yapıyordum. 'Evim olursa ütü masasını hiç kapatmayacağım' dedim. Burada açık dursun, beklesin beni. Ya bunlar özlenir mi? Gerçekten özledim." dedi.

Balveren, devletin desteğiyle yaraların sarıldığını belirterek, "'Verilen söz yerine getirilmiyor' diyenler beni duysun. Geldik biz, evimizdeyiz şükürler olsun. Kendimi güvende hissediyorum. Evimin sağlam olduğuna da inanıyorum. Devletin yaptığı hiçbir şey kötü olmaz. Devletimiz verdiği sözlerin hangisini yerine getirmiyor ki." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Balveren'in eşi Ahmet Balveren de depremden sonra hızla deprem konutlarının yapımına başlandığını vurgulayarak, iki yıl sonra eve kavuşmanın çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

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