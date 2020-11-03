Bakan Kurum: Bayraklı'daki hasar tespit çalışmaları 2 gün içerisinde tamamlanacak

03 Kasım 2020 Salı 10:37 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 10:39

İzmir depremi hakkında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Bakan Kurum, "Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başlatılmıştı. 13 binada çalışmalar tamamlandı. 4 apartmanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başlatılmıştı. 13 binada çalışmalar tamamlandı. 4 apartmanda faaliyetlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı. 2 binada yıkımın tamamlandığını bildiren Bakan Kurum, "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var." şeklinde konuştu.