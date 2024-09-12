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Güncel

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti: Bilim insanlarımız, Körfez için yol haritasını çıkarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, 'Can çekişen İzmir Körfezi için geçtiğimiz hafta İzmir'de, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığımız önemli toplantının sonuçlarını ele aldık' dedi.

Star Gazetesi12 Eylül 2024 Perşembe 19:02 - Güncelleme:
Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti: Bilim insanlarımız, Körfez için yol haritasını çıkarıyor
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Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay ve Saygılı'yı bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.

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Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'yı bakanlığımızda kabul ettik. Can çekişen İzmir Körfezi için geçtiğimiz hafta İzmir'de, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığımız önemli toplantının sonuçlarını ele aldık" dedi.

"Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık" diyen Kurum ayrıca, "Bilim insanlarımız, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken, atılması gereken adımların da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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