Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay ve Saygılı'yı bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.

İzmir'de atıklar kıyıya vurdu Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'yı bakanlığımızda kabul ettik. Can çekişen İzmir Körfezi için geçtiğimiz hafta İzmir'de, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığımız önemli toplantının sonuçlarını ele aldık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'yı bakanlığımızda kabul ettik.



Can çekişen İzmir Körfezi için geçtiğimiz hafta İzmir'de, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığımız önemli toplantının... pic.twitter.com/XLKQgDC3AH — Murat KURUM (@murat_kurum) September 12, 2024

"Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık" diyen Kurum ayrıca, "Bilim insanlarımız, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken, atılması gereken adımların da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi'ndeki oksijen eksikliği midyeleri de öldürdü