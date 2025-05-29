Bakan Kurum: Bizim için İstanbul milli bir mesele demektir

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Beykoz Millet Bahçesi'ndeki "İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, 572 yıl önce mayıs ayında şanlı ecdadın İstanbul'u zulmün ve zalimlerin ellerinden kurtardığını söyledi.

Ecdadın, İstanbul'dan yükselen barış, kardeşlik ve adalet düzenini tüm dünyaya hakim kıldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Zatıaliniz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine, eserlerine, hizmetlerine sahip çıktınız. İstanbul'u düştüğü medeniyet bunalımından çekip çıkararak bu kutlu yürüyüşü yeniden başlattınız. Ayasofya'nın zincirlerini kırarak, Türk milletinin büyük hasretine, İslam aleminin büyük kederine son verdiniz. 'Hedef 2053' diyerek, fethin 6. ve 7. asrı için Türkiye Yüzyılını hedef olarak gösterdiniz. Bizler de Fethin 572. yıl dönümünü işte bu duruşla, bu ruhla idrak ediyoruz. Köklerimize sımsıkı sarılıyor, fetih ruhunu bir bayrak gibi göğsümüzde taşıyoruz."

Kurum, Fatih Sultan Mehmet'in fetih ruhuna hep birlikte sahip çıktıklarını kaydederek, "O ruhu fikirde, düşüncede, bilimde, çevrede, şehircilikte ve her alanda ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bugün bir yandan İstanbul'un her yerine yayılan şehircilik yatırımlarıyla kente yeni yaşam, yatırım ve istihdam alanları kurduklarını belirten Kurum, diğer yandan da çevre alanındaki dev projelerle İstanbul'un tüm doğal güzelliklerine güzellikler kattıklarını ifade etti.

"İSTANBUL'UN GÜÇLENMESİ MİLLİ BİR ÜLKÜDÜR"

Bakan Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bugün hem Çevre Haftası'nı hem de İstanbul'un fethinin yıldönümünü kutladıklarını söyledi.

Türkiye'den dünyaya çok değerli bir çevrecilik mesajı daha verdiklerini dile getiren Kurum, "Şu an içinde bulunduğumuz Beykoz Millet Bahçemizle birlikte, Arnavutköy, Sultangazi ve Kağıthane'mizde toplam 4 millet bahçemizi İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. Ben inanıyorum ki bu 4 millet bahçemize diktiğimiz ağaçlar yeşerecek ve Türk milletinin simgesi olan ulu çınarlara dönüşecek." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'un her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında biz varız, bundan sonra da yine biz olacağız. Bizim ulaşamadığımız yere eserlerimiz ulaşacak, bizim gidemediğimiz yere hizmetlerimiz gidecek. Çünkü bizim için İstanbul demek, birileri ısrarla göremese de milli bir mesele demektir. İstanbul'un güçlenmesi zannedildiği gibi yerel bir hedef değil, milli bir ülküdür, ulusal bir hedeftir. Biz İstanbul'un yarınları için gerektiğinde herkesin o siyasi endişelerle yapmaktan kaçtığını, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süratle yapacağız. Yeri geldiğinde herkesin cesaret edemediğine, sizlerle birlikte biz cesaret edeceğiz ve arı gibi, karınca gibi çalışarak İstanbul'un annelerini, yavrularını hem deprem korkusundan kurtaracağız hem de bu aziz ve güzel şehri hak ettiği güzel yarınlara kavuşturacağız,"

Törende konuşan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur ise millet bahçelerinin şehirler için hem nefes alanı hem de toplanma alanı niteliği taşıdığını belirtti.

Sungur, "İnşa ettiğimiz millet bahçeleri bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer kazandırırken, aynı zamanda bir cazibe alanı olmaktadır. Şehirlerimize büyük bir değer ve zenginlik katmaktadır. Ayrıca afet anında toplanma alanları olarak da kullanılan bu mekanların şehirler için ne kadar elzem olduğunu İstanbul'da yaşanan 6,2 şiddetindeki deprem sonrasında da gördük. Yüz binlerce vatandaşımız bu alanlarda buraları kullandı." diye konuştu.



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