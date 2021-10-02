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Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası İcra Direktörü Patricia Espinosa ile bir araya geldi. Görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de katıldı.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 14:15 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:15
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Kurum, Milano Kongre Merkezi'nde düzenlenen Pre-COP26 Toplantısı'nın birinci ve ikinci gün çalışmalarının özetinin değerlendirileceği toplantıya katıldı.

Daha sonra Bakan Kurum, Espinosa ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olma süreci ve Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefi ile ekim ayı sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26 Toplantısı'na ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de katıldı.

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