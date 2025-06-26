İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7755
  • EURO
    46,7433
  • ALTIN
    4251.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum: CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık
Güncel

Bakan Kurum: CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık

İstanbul'da Büyük Dönüşüm Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık. Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla, bu ülkede iki asırda yapılacak işleri çeyrek asırda tamamladık. Dolayısıyla bize eser ve yatırım üzerinden eleştiri yapacak son kişi Özgür Özel'dir, son merci CHP'dir' dedi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
Bakan Kurum: CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık
ABONE OL

Bakan Kurum, İstanbul'a eser vermek için gece gündüz çalıştıklarını çünkü İstanbul'un zalimlere karşı duruşun kalesi olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Kim, hangi boş işle uğraşırsa uğraşsın, 'Bizler üretiriz.' diyoruz. Çünkü bizim inancımızda, çalıştığından başka insana mükafat yoktur. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, 'Biz yaparız.' diyoruz. Çünkü bizim yegane varlık nedenimiz, bu aziz millete hizmet etmektir. Bu hizmet yolculuğunda Güngören'imize de 'Tozkoparan'da kentsel dönüşüm başlayacak.' dedik." diye konuştu.

"DEVLETİN GAYRETİNİ, MİLLETİN MUTLULUĞUNU BİR TÜRLÜ HAZMEDEMİYORLAR"

Kurum, Tozkoparan'da başlayan kentsel dönüşümle birlikte bazılarının projeye karşı eyleme giriştiğini ve evlerin yapımını durdurmak için ellerinden geleni yaptığını anlatarak, "Milletimizin aklını çelmek için her türlü çabayı gösterdiler ama bizi yolumuzdan döndüremediler. Şu anda 798 yuva ve iş yerimizin anahtarlarını teslim etmenin, 1132 konut ve yuvamızın yine temellerini atmanın, millet bahçemizi açmanın gururunu burada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne zaman milletin hayrına bir işe kalkışsalar CHP zihniyetini karşılarında bulduklarını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek söylüyorum ki devletin gayretini, milletin mutluluğunu bir türlü hazmedemiyorlar. Biz hizmet ediyoruz, onlar eleştiriyorlar. Biz aziz milletimizle mutlu oluyoruz, onlar olamıyorlar. Onlar belediyelerin eliyle İzmir Körfezi'nde, Ergene Nehri'nde Cumhuriyet tarihimizin en büyük çevre felaketlerine sebep olurken, biz Avrupa'nın en büyük çevre ve doğa koruma projelerini yapıyoruz. Onlar şaibeli kurultaylarla kuyu kazarken, birbirlerinin ardından timsah gözyaşı dökerken, biz Cumhurbaşkanımızla birlikte deprem bölgesinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını veriyor ve orada depremzede kardeşlerimizle sevinç gözyaşları döküyorduk."

CHP'nin 11 ilde tek bir çivi dahi çakmadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesinde yapılan 250 bin konutu küçümsediğini kaydeden Kurum, CHP'nin yüz yıl önce kurulduğunu ancak onların geçen yüz yılda yapamadığı konutu kendilerinin 2 yılda yaptığını söyledi.

Kurum, "CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık. Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla, bu ülkede iki asırda yapılacak işleri çeyrek asırda tamamladık. Dolayısıyla bize eser ve yatırım üzerinden eleştiri yapacak son kişi Özgür Özel'dir, son merci CHP'dir." dedi.

"BU AZİZ ŞEHRİ DEPREM TEHDİDİNDEN KURTARACAĞIZ"

Deprem tehdidini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getiren Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz şu anda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki projeyi, 11 ilimizde, 3 bin 500 şantiyede çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendisle birlikte yapıyoruz. Oradan edindiğimiz tecrübeyi, birikimi, başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. İstanbul'da, Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda vatandaşlarımızın oturacağı kiralık konutlar yapacağız. Vatandaşlarımızın bizden beklediği projeleri, 39 ilçede, 964 mahallede yapmaya çalışacağız. İstanbul'umuzu kimsenin insafına terk etmeyeceğiz. Birileri istese de istemese de dün deprem bölgesinde nasıl 250 bin konutu yaptıysak, bugün de Güngören'de yüzlerce yuvayı teslim ettiysek, İstanbul'un her yerinde yüz binlerce yuvayı teslim edecek ve bu aziz şehri deprem tehdidinden kurtaracağız."

Muhalefete hizmet tepkisi! Başkan Erdoğan: Gündemlerinde rant, bant, butlan var

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.