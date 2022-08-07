Bakan Kurum 'Cumhurbaşkanımız talimat verdi' diyerek duyurdu: Bu yıl içerisinde başlatıyoruz

İzmit Milli İrade Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, Kocaeli'nin sanayinin teknolojinin başkenti olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, kentte toplam yatırım bedeli 8 milyar 550 milyon lira olan 245 eserin açılışını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerden aldığımız destekle güçlü şehirlerimizi inşa ediyoruz. Kocaeli'mizin 12 ilçesini birbirinden ayırmadan, 472 mahallesinde yaşayan 2 milyonu aşkın vatandaşımız için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Kente yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Kurum, Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının kısa sürede başlayacağını kaydetti.

"BU YIL İÇERİSİNDE BAŞLATIYORUZ"

Körfezin kirliliğinin kente yakışmadığını dile getiren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Biz de Büyükşehir Belediyemizle Körfez'deki dip çamurunun temizliğini bu yıl içerisinde başlatıyoruz. Tertemiz bir Körfez'e hep birlikte kavuşuyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, Dilovası'nda vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla örnek bir proje hazırladıklarını anlattı.

Bölgedeki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kapatılacağını ifade eden Kurum, Dilovası'nın havasının kirlenmeyeceğini dile getirdi.

Kurum, şehri daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve eylül ayında başlatılacak Sosyal Konut Projesi'nin Kocaeli'nde de hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.