Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde bulunacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin olduğu Denizli'nin Bozkurt ilçesine giderek incelemelerde bulunacak.
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden brifing alacak.
Kurum, daha sonra ilçe sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyecek, açıklama yapacak.
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