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Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta: Tek isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunurken gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün baktığımızda 6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aşmış durumda. Depremi siyasi bir malzeme yapmaksızın, siyaset üstü görerek muhalefet belediyesi ile STK'ları ile kim varsa hepsini dinlemek sureti ile hep birlikte el birliği ile bu süreci yönetmek istiyoruz” dedi. Bakan Kurum, 'Deprem bölgesinin derdi derdimiz, sevinci de hepimizin sevinci olacak. Tek arzumuz ve isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak.' diye konuştu.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta: Tek isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta TOKİ ve Azerbaycan'ın inşa ettiği deprem konutlarını ve inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "Deprem bölgesinin derdi derdimiz, sevinci de hepimizin sevinci olacak. Tek arzumuz ve isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak. Kahramanmaraş'ımızı eski güzel günlerine kavuşturmak ve işin sonunda da vatandaşımızın dualarını almak onların evlerine gidip hoş sohbetler yapmak istiyoruz. Kaybedecek bir saniyemiz yok ve bu nedenle tüm ekibimiz ile burada durmayacağız ve dinlenmeyeceğiz; gece gündüz bu hizmetleri yapacağız. Proje alanlarımızı ziyaret ediyoruz ve vatandaşımızın bizden bizzat beklentilerini yerinde dinlemek ve yerinde çözüm üretmek sureti ile hızlı kararlar alıp o kararları da uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

"KONUTLARIMIZ BİTME AŞAMASINA GELİYOR"

Bakan Kurum, "Depremi siyasi bir malzeme yapmaksızın, siyaset üstü görerek muhalefet belediyesi ile STK'ları ile kim varsa hepsini dinlemek sureti ile hep birlikte el birliği ile bu süreci yönetmek istiyoruz. Azerbaycan Hükümeti'nin yaptığı burada 'Tek Millet İki Devlet' şuuru ile inşa edilen konutların bir kısmını görüyoruz, konutlarımız bitme aşamasına geliyor. O zaman temelini atmış olduğumuz okulumuzda bu eğitim ve öğretim yılında depremzede çocuklarımız eğitim görecekler. Emin olun bu mutluluk paha biçilemez bir değer. İncelemelerimizi yaptık, bu incelemelerimiz doğrultusunda alacağımız kararlarla birlikte hep birlikte yapılması gereken işleri Sayın Cumhurbaşkanımızın her afette gösterdiği, verdiği sözleri tutan anlayışla biz de bize düşen görevleri inşallah tek tek yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

DEPREM FATURASI 104 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bakan Kurum, "Bugün baktığımızda 6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aşmış durumda. Bugüne geldiğimizde o günden bu yana başlattığımız konutlarımızın Bakanlığımız ve iştiraklerimiz tarafından yapılan konutların sayısı 276 bine ulaştı ve yine yerinde dönüşüm ile ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de gerçekleştiriyoruz. 4 bin 500 köyde vatandaşımızın mümkünse yerinde, değilse eğer toplu alanlarda köy konutlarının yapım sürecini yürütüyoruz ve bugüne kadar 76 bin konutumuzu 2 bin şantiyemizde çalışan 153 bin emekçi kardeşimiz ile birlikte teslim etmiş olduk. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutumuzu ve ardından da etap etap afette zarar görmüş tüm konutlarımızı şehrin ihtiyaçlarını gözeterek çok daha güzel bir Kahramanmaraş'ı hep birlikte bu çalışmaları yaparak hayata geçirmek istiyoruz. Kahramanmaraş özelinde 17 bin 592 konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik" diye konuştu.

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