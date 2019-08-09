Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde açıklamada bulundu
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de deprem bölgesinde açıklama yaptı.
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de deprem bölgesinde açıklama yaptı.
Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:
- "[#Denizli'de deprem] Binalarımızın hasar tespitlerini inceledik, akşam itibariyle çalışmalar tamamlanacak"
- "81 yaralı vatandaşımızı tamamı taburcu edildi. 761 binanın 88'i ağır hasarlı 673'ü az hasarlı"
- "Denizli'de 976 binanın 108'i ağır hasarlı 868'i hafif hasarlı. Hak sahipleri belirlenerek yapım sürecine gireceğiz."
- "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz, 6 ay içinde konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz."
- "Çardak'ta 100 konut için yapım talimatı verdik, kendi evlerini yapmak isteyenlere krediler verilecek."
- "Tüm ülkemizde kentsel dönüşüm sürecini kararlı bir şekilde yürüteceğiz"
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