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Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu.

AA5 Mart 2023 Pazar 20:36 - Güncelleme:
Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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Kurum, İslahiye ilçesindeki Hatay Bulvarı'nda inşa edilen prefabrik, Beyler Mahallesi'nde yapımı süren tuğla ve konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerini gezdi, ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Nurdağı ilçesine geçen Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Depremzedelerin yaşadığı konteyner kenti gezen Kurum, Nurdağı ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin ile çalışmaları değerlendirdi.

Konteyner kentte yaşamını sürdüren depremzedelerle görüşen Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

İncelemelerde Bakan Kurum'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural eşlik etti.

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