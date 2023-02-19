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Bakan Kurum, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yapılan toplantılarda deprem bölgesinde konut yapımı için belirlenen alanlarda mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları yapılıyor.

AA19 Şubat 2023 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Bakan Kurum, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütüyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 11 ilde başlatılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremden etkilenen illere günübirlik yaptığı ziyaretlerde koordinasyon toplantıları düzenledi.

Toplantılarda il yöneticileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenlerle bir araya gelen Kurum, yeni yerleşim alanlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Bu kapsamda şehirlerin yeni yerleşim yerlerine ilişkin tespitler, koordinasyon toplantılarında ortak alınan kararlar doğrultusunda belirlendi ve yerleşim alanları belirlenirken ilk kriter fay hatlarına uzaklığı oldu.

Deprem bölgesindeki 11 ilde zemin etüt çalışmaları yapılarak alınan parçalar inceleniyor ve zeminin konut yapımına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Yeni yerleşim alanı olarak belirlenen yerlerde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

- "TOKİ BİNALARI NASIL SAĞLAM KALDI?"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da zemin etüt çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Kurum, "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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